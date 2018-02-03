Футболист ЦСКА Вернблум может покинуть клуб ради "Гетеборга"

Шведский футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум может покинуть армейский клуб ради возвращения в "Гетеборг". Сообщается, что сам футболист уже ведет переговоры с представителями клуба из Швеции, в котором начинал свою профессиональную карьеру.

"У Понтуса завершается срок действующего контракта, но окончательное решение о своем будущем останется за самим игроком, — приводит слова спортивного директора "Гетеборга" Матса Грена Спортс.Ru со ссылкой на Göteborg-Posten. – Я знаю, что он об этом говорит, потому что у меня был разговор с ним и его агентом, но пока я бы ничего комментировать не хотел".

Напомним, что текущее соглашение Вернблума с ЦСКА рассчитано до конца сезона 2017/18. Швед выступает за "красно-синих" с 2011 года и успел трижды завоевать титул чемпиона России, один раз завоевывал Кубок России и дважды Суперкубок России.