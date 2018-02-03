В аэропорту Стамбула произошло опасное сближение самолетов

Самолеты Boeing-737 российской авиакомпании "Победа" и турецкой Pegasus опасно сблизились в аэропорту Ататюрка (Стамбул, Турция), когда российское судно шло на посадку.

В пятницу, самолет, летевший из Москвы, из-за сильного ветра не смог сесть и попал на траекторию взлета самолетов. Турецкий пилот, выполнявший рейс из Стамбула в Измир, резко повернул направо, наш пилот – налево. Самолеты оказались в 250 метрах друг от друга.

Пострадавших нет.

Идет расследование инцидента, передает РИА Новости.