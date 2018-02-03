Бокс. Россиянин Алоян защитил титул чемпиона WBA International

Российский боксер Михаил Алоян одержал победу в бое за звание чемпиона WBA International в легчайшем весе против представителя Никарагуа Александра Эспинозы. Победа была присуждена раздельным решением судей.

Одержанная победа позволила россиянину защитить титул чемпиона, а также нанести оппоненту первое поражение в карьере – за всю профессиональную карьеру никарагуанец одержал 15 побед, и дважды завершив поединки ничейным исходом.

Отметим, что для Алояна этот бой стал четвертым в статусе профессионала и в каждом из них он одерживал победы.