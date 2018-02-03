3 февраля в Москве выпало рекордное количество осадков

Мощный снегопад, который накрыл Москву в субботу, поставил новый рекорд в многолетних наблюдениях за погодой: количество осадков за 3 февраля составило 5,1 миллиметра. Такие данные появились на сайте Гидрометцентра.

Согласно данным ведомства, для 3 февраля предыдущее рекордное значение выпавших в Москве осадков за 68 лет составляло 8,9 миллиметра. Рекорд был установлен в 2008 году, напоминает ТАСС. В этом году 3 февраля с 9 часов утра до 9 часов вечера выпало 14 миллиметров осадков.

Таким образом, в столице за 12 часов выпало 33 процента месячной нормы осадков.

Гидрометцентр прогнозирует продолжение снегопада в регионе минимум до четверга. По предварительным данным, в пятницу, 9 февраля, также ожидаются осадки в виде снега.

Главный специалист московского Метеобюро прокомментировал ситуацию, отметив, что за два дня также может выпасть рекордное количество осадков. В этом случае будет побит рекорд 1957 года – тогда за двое суток выпало более 40 миллиметров осадков.