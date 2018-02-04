Рапиристка Дериглазова завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Россиянка Инна Дериглазова стала бронзовой медалисткой на проходящем в Алжире этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах. Для выхода в финал соревнования российской спортсменке требовалась победа над итальянкой Эрике Кипрессой, однако соперница оказалась сильнее – 15:10.

Сама представительница Италии стала обладательницей серебряной медали – в финальном сражении она уступила своей соотечественнице Алисе Вольпи (6:15), которая стала победительницей этапа.