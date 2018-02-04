Бокс. Чудинов защитил титул WBA International, Власов – завоевал пояс WBC Silver

Российский боксер Федор Чудинов на проходящем в Сочи турнире завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA International) в среднем весе. Этот титул россиянин завоевал в поединке против представителя Финляндии Тиммо Ляйне, который в седьмом раунде отказался от продолжения дальнейшей борьбы.

Это позволило россиянину одержать победу техническим нокаутом.

В другом бое вечера еще один российский боксер Максим Власов в борьбе за пояс серебряного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) встречался с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой прошел под диктовку россиянина, и основное преимущество было за ним, что привело к его досрочной победе над оппонентом после 10 раунда. Тогда Дорудола не смог продолжить бой из-за полученной травмы челюсти, после чего была зафиксирована победа Власова техническим нокаутом.

Напомним, что главным поединком вечера в Сочи станет полуфинальный бой между российским боксером Муратом Гассиевым и Юниером Дортикосом.