В Афинах приняты чрезвычайные меры безопасности в связи с массовым митингом

В Афинах принимаются чрезвычайные меры по обеспечению безопасности в связи с массовым митингом "Македония – это Греция", в котором, как ожидается, будут участвовать сотни тысяч человек. Охранять порядок на мероприятии будут 19 тысяч полицейских. Такая информация появилась на сайте pronews.gr. Для сравнения – во время визита президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы в Афины осенью 2016 года безопасность и порядок обеспечивали 4,5 тысячи сотрудников полиции.

Участники митинга будут выступать против того, чтобы в названии бывшей югославской республики было слово "Македония", передает РИА Новости. Сейчас страну под ее конституционным названием – Республика Македония – признали более 120 стран мира, в том числе Россия в 1992 году. В Организацию Объединенных Наций и другие международные организации страна входит под временным названием "Бывшая югославская республика Македония".

Правоохранители обещают не допустить столкновений участников митинга с анархистами, которые планируют проведение своей акции за два часа до основного мероприятия.

На всех улицах в центре Афин стоянка машин запрещена с 22:00 субботы, с 6:00 ограничено движение транспорта во всем центральном районе столицы. Ожидается, что в город на 2 тысячах автобусов приедут жители всех регионов страны. Автобусы будут размещены на окраинах Афин на охраняемых стоянках.

С 10:00 будут закрыты три центральные станции метро – "Омония", "Панепистимио" и "Синтагма".

Начало митинга запланировано на 14:00 по местному времени. С основной речью на мероприятии выступит известный композитор Микис Теодоракис, также выступят три митрополита – Драмы, Сироса и Хиоса. Выступления на митинге завершатся в 16:00.