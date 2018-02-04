В США продают "Франкенштейн-автомобиль", собранный из 17 различных моделей

4 февраля 201806:11
В США продают "Франкенштейн-автомобиль", собранный из 17 различных моделейЧитайте нас в Telegram
В Соединенных Штатах Америки на продажу выставлен уникальный автомобиль, который собрали из 17 различных моделей. Об этом сообщает портал Mice Time of Asia.
Как уточняется, владелец этого транспортного средства просит за него 25 тысяч долларов. По документам автомобиль проходит как Chevrolet 1939 года выпуска, передает РИА Новости. Но от данной модели у автомобиля остались лишь некоторые внешние детали. У авто двигатель V8 объемом 5,7 литра, а также автоматическая коробка передач.
Автомобиль создавался из моделей Chevrolet, Ford и Cadillac разных годов выпуска, а также AMC Javelin, Buick, Oldsmobile, GMC 350 и Pontiac.
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