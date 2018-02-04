Движение поездов на Филевской линии московского метро восстановлено

В Московском метрополитене восстановлено движение поездов между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" Филевской линии, передает РИА Новости. Ранее движение на этом участке было прервано из-за упавшего на пути дерева.

8:41 Филёвская линия. Движение от Пионерской до Кунцевской оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб #мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график. pic.twitter.com/XPYuF3wq55 — Московское метро (@MetroOperativno) 4 февраля 2018 г.



Ранее сообщалось, что за неполные сутки в столице выпало 19 миллиметров осадков или 50 процентов месячной нормы. В феврале она обычно составляет 36 миллиметров осадков.