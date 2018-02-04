В Афганистане за сутки уничтожены сто террористов

Афганские силовики провели несколько успешных операций против террористов. За сутки убиты не менее ста исламистов в провинциях Фарьяб, Кандагар, Газни, Нангархар, Вардак и Логар. Захвачены склады с боеприпасами и оружием, пишет РИА Новости.

В последние недели движение "Талибан" (запрещено в России) и группировка "Исламское государство" (запрещена в России) наступают на крупные города в Афганистане.