Во Львове радикалы сожгли церковь Московского патриархата

Во Львове радикалы подожгли храм Святого князя Владимира, который относится к Московскому патриархату. Деревянное строение удалось спасти, сообщает областной департамент по вопросам гражданской защиты. Огонь уничтожил обшивку крыши, перекрытия, пол, облицовку здания и церковную утварь. Пожар удалось потушить только через час. Неизвестные скрылись, передает телеканал "Россия 24".

"Поджигатели разбили окна и бросили зажигательную смесь. У нас нет подведенного электричества. Есть аккумулятор, который дает 12 вольт и не дает возможность даже искру получить. Аккумулятор, когда мы выходим из церкви, выключаем", — рассказал настоятель Свято-Владимирского храма Владимир Кузьо.