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4 февраля 201812:06

Пекин призвал Вашингтон отказаться от мышления времен холодной войны
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Министерство обороны Китайской народной республики подвергло критическому разбору новую ядерную доктрину США. Китайские военные считают, что США основывают свою политику на "смутных предположениях" о ядерном потенциале КНР.

Минобороны отмечает, что, в отличие от США, Китай всегда имел минимально достаточное для безопасности количество ядерных вооружений. Также КНР приняла на себя обязательство не угрожать и не применять ядерное оружие против неядерных стран.

"Мы надеемся, что США откажутся от менталитета времен "холодной войны", — заявили в Минобороны КНР.

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