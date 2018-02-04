Пекин призвал Вашингтон отказаться от мышления времен холодной войны

Министерство обороны Китайской народной республики подвергло критическому разбору новую ядерную доктрину США. Китайские военные считают, что США основывают свою политику на "смутных предположениях" о ядерном потенциале КНР.

Минобороны отмечает, что, в отличие от США, Китай всегда имел минимально достаточное для безопасности количество ядерных вооружений. Также КНР приняла на себя обязательство не угрожать и не применять ядерное оружие против неядерных стран.

"Мы надеемся, что США откажутся от менталитета времен "холодной войны", — заявили в Минобороны КНР.