Boeing вернулся во Внуково из-за сигнала о пожаре

Рейс пассажирского самолета Boeing из Москвы в Минск был прерван после аварийного предупреждения. Сигнализация проинформировала о пожаре в одном из двигателей, пишет ТАСС.

Пилоты решили развернуть лайнер и приземлиться в московском аэропорту Внуково. При возвращении и посадке никто из находившихся на борту не пострадал.

Как сообщили эксперты, датчик выдал ложный сигнал, пожара в двигателе не было.