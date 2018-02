В Южной Каролине столкнулись пассажирский и грузовой поезда: есть жертвы

В американском штате Южная Каролина столкнулся с товарным составом пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами. Локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, сообщает телеканал NBC News.

В поезде находились 139 пассажиров и восемь человек персонала. По сообщению компании Amtrak, в результате столкновения есть пострадавшие, хотя их количество пока неизвестно. По сообщению Красного Креста, на место катастрофы прибыли волонтеры, обученные действиям в чрезвычайных ситуациях. По сообщению в официальном микроблоге округа Лексингтон в "Твиттере", в результате столкновения погибли два человека, с места аварии увезли более 50 пострадавших.

LexCo emergency officials on scene of train collision & derailment near Charleston Hwy and Pine Ridge Rd. Media staging to be held at @SCEMD parking lot. pic.twitter.com/NYggZK1P29