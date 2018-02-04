"Барыг на нары": сторонники Саакашвили снова собрались в центре Киева

В центре Киева проходит "Марш за будущее". Несколько тысяч сторонников бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались в парке имени Тараса Шевченко и требуют сменить власть в стране. Они держат в руках государственные флаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов. В акции также примет участие сам Саакашвили, передает РИА Новости.

По просьбе полиции маршрут акции изменили из-за другого протеста – параллельно владельцы иномарок требуют обеспечить им адекватное растаможивание.

Поэтому "Движение новых сил", уверенные в скором падении режима, возобновляют свой протест. Колонна пройдет по Владимирской улице до Михайловской площади, затем свернет в сторону площади независимости и отправится в сторону Европейской площади.

Участники акции выкрикивают "Отставка", "Барыг на нары", "Порошенко, Янукович, ваши нары будут рядом". Их требования те же: импичмент президента Петра Порошенко, избрание нового состава парламента Украины, в который войдут "300 независимых спартанцев-депутатов", срок их полномочий составит один год.

Третье требование - формирование нового правительства, которое должно реализовать программу действий "70 дней новой власти".

Порядок на акции обеспечивают около двух тысяч сотрудников правоохранительных служб. Правонарушений на данный момент не зафиксировано, передает ТАСС.

Протесты против власти Процесс "народного импичмента", организованный ДНС, начался 3 декабря. С того времени сторонники Саакашвили провели несколько маршей "За импичмент". 19 декабря Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних каникул.