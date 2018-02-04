Умар Кремлев не верит в потерю боксом олимпийского статуса

Умар Кремлев не верит в потерю боксом олимпийского статусаЧитайте нас в Telegram
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал информацию о возможной потере боксом статуса олимпийской дисциплины. Кремлев считает подобное развитие событий маловероятным.
В воскресенье президент МОК Томас Бах заявил, что бокс может быть исключен из программы Олимпийских игр. Кроме того МОК начал расследование деятельности Международной ассоциации любительского бокса (АИБА). "Бокс – флагман спорта. На Олимпиаде это из единоборств самое популярное, – цитирует "Р-Спорт" Кремлева. – Как его можно убрать из программы? Маловероятно, что такое произойдет. Это больше похоже на "страшилку", МОК пытается запугать АИБА. МОК не имеет права проводить расследование – пусть прежде расследуют коррупционные схемы в своей организации. Просто сейчас пришел не их человек, который будет не разрушать бокс, а будет развивать его".
Бывший боксер, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев считает инициативу МОК противоречащей олимпийской хартии. "С борьбой эта история уже была, – приводит слова Валуева "Спорт-Экспресс". – Всемирное борцовское сообщество приложило неимоверные усилия к тому, чтобы этого не случилось. Разными способами все борцы мира убедили МОК не исключать борьбу. Знаете, в ООН есть страны, которые стояли у истоков организации и обладают правом вето. Так и борьба, кулачные бои – самые древние виды единоборств, которые были представлены на первых Олимпийских играх. Разве можно их оттуда исключать?
По мнению Валуев МОК давно превратился в коммерческую организацию, чем нарушил олимпийскую хартию. "Борьба и бокс не могут похвастаться большими спонсорскими контрактами. Ведущие мировые бренды гораздо больше любят себя видеть в футболе, гольфе и прочих видах спорта. МОК – уже давно превратился в ООО или коммерческую организацию и, хотя таковой быть не должен. Ответственность этого общество не только необязательна, но и трактуется так, как это выгодно чиновникам МОК. Пункты олимпийской хартии они успешно нарушают сплошь и рядом".
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