Столкновение поездов в США: число раненых возросло до 70

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в американском штате Южная Каролина выросло до 70 человек, передает РИА Новости со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Лексингтон. Пассажиры с различными ранениями доставлены в местные больницы. Ранее сообщалось, что в аварии погибли два человека, 50 получили ранения.

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. В поезде было 139 пассажиров и восемь человек персонала. В результате столкновения локомотив и несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.

Это уже второй крупный инцидент с поездами Amtrak менее чем за неделю. 31 января состав, в котором ехали десятки конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком-мусоровозом в сельской части штата Вирджиния. В той аварии погиб один человек — это пассажир, находившийся в кабине грузовика, несколько человек пострадали.