Богатых россиян не оставят без пенсии

В правительстве России не ведется разработка планов по лишению богатых работающих пенсионеров их пенсий, заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. О том, что в 2018 году правительство намерено лишить богатых работающих пенсионеров денежной поддержки, сообщило ранее издание "Актуальные новости".

Речь, по его данным, идет о людях с годовым доходом более 1 миллиона рублей или с окладом, в 2,5 раза и более превышающим средний региональный показатель. Причиной подобных мер издание называет сложную экономическую ситуацию в России.

"Такие меры не планируются, — сказал Рязанский агентству РИА Новости. — Это было бы, во-первых, крайне непопулярным решением, во-вторых, нелогичным и непродуманным".