Новая доминанта: в Питере построили самое высокое здание в Европе

Здание делового комплекса "Лахта Центр" на берегу Финского залива в Петербурге теперь самое высокое в Европе. В новом офисном центре "Газпрома" завершился монтаж шпиля, и башня достигла проектной высоты — 462 метров. До этого самым высоким европейским небоскребом была башня "Федерация" в районе Москвы-Сити, ее высота — 374 метра.

"Лахта Центр" — уникальный архитектурный проект, в котором использовались ультрасовременные инженерные решения и новейшие строительные материалы. Уже скоро он станет не только главной точкой деловой активности в городе на Неве, но и его украшением.

К полету шпиль "Лахта Центра" готовят, как ракету: закладка последних проводов, проверка датчиков и авиационных огней. Его отправляют в небо при помощи крана. Без использования вертолетов конструкция взмывает в небо.

На высоте почти полкилометра порывы ветра сбивали бы с ног. Только два монтажника наверху, закрепленные намертво. Мороз, заледеневший шпиль. Высокоточная операция — это почти как стыковка космических кораблей. И всего несколько минут на то, чтобы башня "Лахта Центра" достигла своей проектной высоты.

462 метра — заоблачная высота. Самый высокий небоскреб в Европе и самый северный в мире — гордость и ликование всей международной команды строителей. Уникальные скорости, уникальные материалы, и технологии. Казалось бы, Петербургу, построенному на болоте, такие высоты противопоказаны, но нужно было только копнуть поглубже.

"У нас 264 сваи рядом с заливом. Но мы их все проверяли — все скважины были сухими", — рассказал Сергей Никифоров, главный инженер общественно-делового комплекса "Лахта Центр".

Это тоже мировой рекорд. Две с половиной сотни свай диаметром два метра уходят в зыбкие петербургские грунты на глубину 30-этажки. Нижняя плита фундамента была залита за 49 часов. И этот гигантский муравейник — в день в две смены тут трудятся 18 тысяч человек — рос с колоссальной скоростью. По уровню — каждую неделю. Очень сложная геометрия — ни один этаж не повторяется.

"У нас наисложнейший фасад — ни один элемент не повторяется. Это индивидуальная работа, башня расширяется, потом сужается, потом закручивается в штопор", — отметила Елена Илюхина, директор "Лахта Центра".

Это закручивание возможно благодаря удивительной конструкции. Колонны внутри здания — абсолютное ноу-хау. Композитные материалы, для создания этого инженерного чуда были разработаны новые нормативы в строительстве.

"С виду это — обычная колонна, но она наклонена в двух плоскостях — в сторону загиба и к ядру здания. А внутри — металлический сердечник. Выполняется армированием", — пояснил Сергей Смирнов, начальник производственно-технического отдела.

Ядро здания — как позвоночник — держит все 87 этажей. Внутри пройдут вертикальные коммуникации. Там же разместятся скоростные лифты, некоторые — двухэтажные. Бетонное кольцо толщиной два метра поднимается до самого верха. Сейчас даже полукилометровые башенные краны держатся за него.

Фасад здания — особая гордость. Это когда стекло способно "думать". Тут столько датчиков! Внешние стены сами "будут принимать решение", опустить или поднять жалюзи, включить отопление или кондиционер. Фасад склеен из стеклопакетов, каждый из которых тоже имеет свою индивидуальную форму и делает башню легкой и воздушной.

А виды будут доступны не только сотрудникам "Газпрома". Здесь разместятся научный центр для детей, суперсовременный концертный зал, планетарий, фитнес-центр. Петербуржцы и гости северной столицы с высоты птичьего полета смогут взглянуть не на город, а, кажется, на целый регион.

Петр Первый строил морскую столицу России с архитектурными доминантами Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Но морским фасадом город стал обзаводиться только сейчас. И "Лахта Центр" — доминанта не только Петербурга, не только России, но и всей Европы.