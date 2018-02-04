Новая доминанта: в Питере построили самое высокое здание в Европе

Новая доминанта: в Питере построили самое высокое здание в ЕвропеЧитайте нас в Telegram
Здание делового комплекса "Лахта Центр" на берегу Финского залива в Петербурге теперь самое высокое в Европе. В новом офисном центре "Газпрома" завершился монтаж шпиля, и башня достигла проектной высоты — 462 метров. До этого самым высоким европейским небоскребом была башня "Федерация" в районе Москвы-Сити, ее высота — 374 метра.
"Лахта Центр" — уникальный архитектурный проект, в котором использовались ультрасовременные инженерные решения и новейшие строительные материалы. Уже скоро он станет не только главной точкой деловой активности в городе на Неве, но и его украшением.
К полету шпиль "Лахта Центра" готовят, как ракету: закладка последних проводов, проверка датчиков и авиационных огней. Его отправляют в небо при помощи крана. Без использования вертолетов конструкция взмывает в небо.
На высоте почти полкилометра порывы ветра сбивали бы с ног. Только два монтажника наверху, закрепленные намертво. Мороз, заледеневший шпиль. Высокоточная операция — это почти как стыковка космических кораблей. И всего несколько минут на то, чтобы башня "Лахта Центра" достигла своей проектной высоты.
462 метра — заоблачная высота. Самый высокий небоскреб в Европе и самый северный в мире — гордость и ликование всей международной команды строителей. Уникальные скорости, уникальные материалы, и технологии. Казалось бы, Петербургу, построенному на болоте, такие высоты противопоказаны, но нужно было только копнуть поглубже.
"У нас 264 сваи рядом с заливом. Но мы их все проверяли — все скважины были сухими", — рассказал Сергей Никифоров, главный инженер общественно-делового комплекса "Лахта Центр".
Это тоже мировой рекорд. Две с половиной сотни свай диаметром два метра уходят в зыбкие петербургские грунты на глубину 30-этажки. Нижняя плита фундамента была залита за 49 часов. И этот гигантский муравейник — в день в две смены тут трудятся 18 тысяч человек — рос с колоссальной скоростью. По уровню — каждую неделю. Очень сложная геометрия — ни один этаж не повторяется.
"У нас наисложнейший фасад — ни один элемент не повторяется. Это индивидуальная работа, башня расширяется, потом сужается, потом закручивается в штопор", — отметила Елена Илюхина, директор "Лахта Центра".
Это закручивание возможно благодаря удивительной конструкции. Колонны внутри здания — абсолютное ноу-хау. Композитные материалы, для создания этого инженерного чуда были разработаны новые нормативы в строительстве.
"С виду это — обычная колонна, но она наклонена в двух плоскостях — в сторону загиба и к ядру здания. А внутри — металлический сердечник. Выполняется армированием", — пояснил Сергей Смирнов, начальник производственно-технического отдела.
Ядро здания — как позвоночник — держит все 87 этажей. Внутри пройдут вертикальные коммуникации. Там же разместятся скоростные лифты, некоторые — двухэтажные. Бетонное кольцо толщиной два метра поднимается до самого верха. Сейчас даже полукилометровые башенные краны держатся за него.
Фасад здания — особая гордость. Это когда стекло способно "думать". Тут столько датчиков! Внешние стены сами "будут принимать решение", опустить или поднять жалюзи, включить отопление или кондиционер. Фасад склеен из стеклопакетов, каждый из которых тоже имеет свою индивидуальную форму и делает башню легкой и воздушной.
А виды будут доступны не только сотрудникам "Газпрома". Здесь разместятся научный центр для детей, суперсовременный концертный зал, планетарий, фитнес-центр. Петербуржцы и гости северной столицы с высоты птичьего полета смогут взглянуть не на город, а, кажется, на целый регион.
Петр Первый строил морскую столицу России с архитектурными доминантами Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Но морским фасадом город стал обзаводиться только сейчас. И "Лахта Центр" — доминанта не только Петербурга, не только России, но и всей Европы.
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Kia Sorento Prime
- Владимир Путин допускает возможность снижения цен на бензин
- Названы российские цены на гибридные родстер и купе BMW i8
- Toyota привезла в Россию дешевую версию внедорожника Fortuner
- "АвтоВАЗ" готовится открыть продажи кросс-седана Lada Vesta
-
Сирия: подбивших Су-25 боевиков уничтожили высокоточным ударом
- Скандал в Германии: застенки гестапо превратили в люксовый ТЦ
- Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич
- Из-за сериала Лондон может перестать быть убежищем для богачей
- Не прошел фейсконтроль: Запашного не пустили в "Пряник"
- Саакашвили мешают "железные памперсы" Порошенко
-
Банк России объединит "Бинбанк" и "Открытие"
- Найти работу как можно быстрее: 7 советов
- Путин считает возможным снижение цен на бензин
- Почему не нужно бояться новых санкций
- Объем ФНБ сократился в январе до 3,729 трлн рублей
-
Антироссийская ядерная доктрина: Москва учтет новый курс Вашингтона
- Путин и Назарбаев обсудили урегулирование в Сирии
- Трамп рассказал об американском позоре
- Зюганов подсказал способ выхода из кризиса
- Небензя: США относится к Ирану, как сенатор Катон к Карфагену
-
Софию замкнуло после вопроса об Украине
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Московским дворникам выдали по две лопаты для борьбы со снегом
- Безработный из Казани превратился в "великого утешителя" и гуру
- Таможенники взяли шопоголиков под контроль
- Аренда в Интернете: как остаться без коттеджа и без денег
- От полосы препятствий до икебаны: чем заняться в Москве в выходные
-
Россия вспоминает героев Сталинградской битвы
- Легендарный автомат стал оружием солдат будущего
- Белый дом и ЦРУ объяснили, зачем прилетал Нарышкин
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
На Большом адронном коллайдере обнаружена частица, которую ждали 50 лет
- Мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие слабоумия
- Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Зачем Чехов поехал на Сахалин
- Почему слезы горькие
- Кот наворовал для новозеландца чужое нижнее белье
- Ученые раскрыли тайну видео с принимающей душ крысой
- Олуша, влюбившийся в статую, умер у тела "подруги"
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Особого отношения к россиянам в Пхенчхане нет
Конгресс сирийского нацдиалога может снова собраться в Сочи
Собянин разрешил московским школьникам прогулять понедельник
Российские спортсмены получают всестороннюю поддержку
11 миллионов зрителей: "Движение вверх" тянет в кинотеатры, как магнит
Допинг. Документальный фильм
Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич
Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!
Анастасиадис остался президентом Кипра
Житель Кубани помыл машину котом
Путин почувствовал боль олимпийцев
Сторонники Саакашвили пришли к Порошенко домой
Умер отец "цветных революций" Джин Шарп
Путин пошутил про "кремлевский список"
Мэр Дербента разбил нос в ДТП
Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в Росреестр
Российские футболисты выиграли Кубок Легенд
На питании заключенных сэкономили 1,2 миллиарда
Богатых россиян не оставят без пенсии
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"
Реклама с голым мужчиной пугает американцев
Фотограф поместила Барби и Кена в "Коммунальную квартиру".
Хронические заболевания могут спровоцировать рак
Еженедельная программа Вести.net от 03 февраля 2018 года
Программа "Индустрия кино" от 3 февраля 2018 года
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере