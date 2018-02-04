Афины: анархисты закидали полицию коктейлями Молотова, в ответ полетели гранаты

Полиция и анархисты столкнулись в центре Афина (Греция). Когда закончился "контрмитинг" анархистских и леворадикальных организаций, в полицию полетели коктейли Молотова. В ответ сотрудники применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В проходящем в то же время митинге митинг "Македония — это Греция" участвует до полутора миллиона человек. На этом митинге собирался выступить известный греческий композитор Микис Теодоракис (автор "Сиртаки"), но анархисты забросали его дом баллонами с краской и написали угрозы на стенах.

92-летний композитор заявил, что он спокоен и готов к выступлению.

Спор между странами ведется из-за греческой области Македония. Афины называет соседнюю страну исключительно Скопье и обвиняет в узурпации имени исторической провинции, передает РИА Новости.

На международном уровне в качестве официального используется название "Бывшая югославская Республика Македония". Россия в 1992 году признала Республику Македония под ее конституционным названием.