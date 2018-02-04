Матвиенко предложила Баху реформировать МОК и WADA

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха. Выступая в Пхенчхане, Бах подверг критики решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего наших спортсменов. Бах призвал к реформированию CAS.

"Бах может рассуждать, что надо реформировать CAS — Спортивный арбитражный суд — особенно после того, как МОК не устроило его решение, — приводит ТАСС слова Валентины Матвиенко. — Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA, да и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур. Ведь это — явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих международных организаций".

Валентина Матвиенко подвергла критике деятельность МОК и WADA, за коммерциализацию спорта. " Они коммерциализировали международный спорт, олимпийское движение, в определенном смысле, я бы сказала, превратили их уже в бизнес, поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли, — сказала Матвиенко РИА Новости. — Разве это правильно? Я обязательно буду обсуждать этот вопрос с коллегами — руководителями парламентов других стран — и на международных межпарламентских площадках.

Поддержал спикера верхней палаты Федерального собрания председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что после заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха реформировать нужно не CAS, а МОК. "После заявления Томаса Баха реформировать нужно не CAS, а МОК. Его заявление абсолютно дискриминационное, — цитирует "Р-Спорт" Дегтярева. — Справедливость восторжествовала. Часть атлетов остались под санкциями. Здесь просматривается глубокий подход спортивного арбитража к каждому конкретному случаю. Никакого шапкозакидательства, никакой коллективной ответственности в отличие от других институтов. Поэтому заявление Баха расстраивает, удручает и лишний раз демонстрирует политический заказ во всем русском деле".