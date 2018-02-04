Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в Росреестр

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о внедрение технологии блокчейн в Управлении Росреестра по Чеченской Республике. "Действительно, мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу, когда, но идёт активная фаза работы", — сообщил он в своем канале в Telegram.

По словам Кадырова, внедрением системы блокчейна занимается первый вице-премьер Чечни Якуб Закриев, правительство республики вместе с ВЭБом создало для этого рабочую группу.

На днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" в Алма-Ате, что достаточно скептически относится к вопросу криптовалют, однако технология блокчейна, по его мнению, вошла в жизнь навсегда. "Технология распределенного ресурса, технология блокчейна, безусловно, является фундаментальным прорывом вперед", отметил премьер.