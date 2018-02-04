Снегопады лишили света жителей шести российских областей

В регионах, через которые прошел снегопад, начались работы по ликвидации его последствий. Прежде всего необходимо восстановить электроснабжение. Над устранением аварий работают бригады энергетиков в Калужской, Московской, Владимирской, Тульской и Смоленской областях. В Брянской области снегопад оставил без света почти 40 населённых пунктов.

Брянская область оказалась одной из пострадавших от балканского циклона. Международный аэропорт из-за ограничения видимости в туман и метель не смог принять самолет из Санкт-Петербурга.

Мокрый снег, который не прекращался почти сутки, нанес урон энергетической системе региона. Особо пострадали от непогоды Дятьковский, Суражский, Климовский, Клинцовский, Стародубский и Злынковский районы. Жилые дома и социальные учреждения оказались обесточены в результате обрывов проводов. Они не выдержали тяжести налипшего мокрого снега. Всего в Брянской области, по данным энергетиков, без света остались 38 населенных пунктов, в которых проживают 2,5 тысячи человек. Медицинские учреждения в них были переведены на резервные источники электропитания.

"В аварийно-восстановительных работах задействованы 93 бригады и 123 единицы техники. Для установления временной схемы подачи электроэнергии в пострадавшие от непогоды районы направлены 22 резервных источника электроснабжения. В случае необходимости к ним на помощь могут быть оперативно переброшены силы и средства из других филиалов МРСК Центра и Приволжья", — рассказала начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО МРСК Центр "Брянскэнерго" Марианна Проскоченко.

Энергетики и спасатели МЧС работают в режиме повышенной готовности. По данным ГИБДД, обстановка на дорогах остается сложной. В полтора раза выросло число ДТП. В помощь водителям на федеральных трассах работают посты обогрева.

Были развернуты два мобильных пункта обогрева, шесть мобильных бригад работают в Севске и Новозыбкове. Аэромобильная группировка готова оказать помощь.

Старые деревья ломаются под тяжестью выпавшего снега. Ну, а брянцы по разному восприняли снегопад. Дети рады снегу, а людей в возрасте беспокоит гололед.

В Брянске по-прежнему идет снег. Ночью ожидается понижение температуры. Синоптики прогнозируют гололедицу. А энергетики предупреждают о возможных аварийных отключениях электроэнергии.