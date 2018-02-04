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4 февраля 201821:30 Антон Лядов

Россия может стать центром притяжения кибервалюты

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Виртуальная, то есть несуществующая, чтобы потрогать, международная валюта биткоин "посыпалась" вниз. Для одних это — катастрофа, для других — вожделенный и в то же время тревожный скупить битоины в надежде на новый взлет. Для большинства же вообще не очень понятно, о чем речь и сколь все это нужно России. Хотя какой-то биткоин потрогать все же можно, но лишь как монету фальшивую. Лихие люди уже чеканят для дураков.

Городок Цуг. Швейцария. Население — 24 тысячи человек. С тех пор как местные власти начали принимать часть коммунальных платежей и налогов в биткоинах, кантон прозвали "криптодолиной". Регистрируешь фирму — расплатиться можешь через биткоиновый кошелек. Криптовалюту теперь здесь принимают даже дантисты: несколько сотых или тысячных биткоина — за одну пломбу. В одном из магазинов биткоинами расплачиваются за вино.

"Например, вино стоит 65 франков. У меня есть специальная программа, с помощью которой люди платят биткоинами. Я принимаю биткоины с июля 2017-го, с тех пор у меня — около 30 новых клиентов, которые приходят сюда именно потому, что могут расплатиться биткоинами", — рассказал владелец винного магазина.

Первая и, пожалуй, единственная мэрия в мире, где на входной двери написано: "Принимаем биткоины". Глава города Дольфи Мюллер, у которого в кабинете печь столетней давности, а на столе вместо модных гаджетов — стопки книг, одним из первых понял: работа с криптовалютой привлечет бизнесменов со всего мира.

"Я уточнил данные по кантону: в 2017 году число зарегистрированных в Цуге фирм увеличилось на 200, большая часть из них связана с криптовалютой. Мы оказываем около 10 различных государственных услуг. Самая важная — регистрация в Цуге, если вы сюда переехали. В этом случае вы должны оплатить городской сбор, а сделать это вы можете с помощью биткоинов. Всего данной возможностью воспользовались 50 человек — не так много, но все же это число вызывает удивление — 20 из них – журналисты", — отметил Мюллер.

Слово "биткоин" впервые прозвучало в 2008 году. Это сочетание двух английских слов. "Бит" — единица измерения информации, которую мы записываем, например, на флешку, "коин" — монета. Восемь лет назад биткойн продавался за 0,08 доллара, а в декабре 2017-го — уже за 20 тысяч долларов.

"Биткоин — это фактически человеческие эмоции. Его цена и курс изменяются из-за ожидания либо плохого, либо хорошего. Когда ожидание хорошего, все быстро растет. Как только есть новости о плохом, курс начинает падать", — рассказал Дмитрий Мариничев — интернет-омбудсмен, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив и Генерального совета "Деловой России".

Одна из первых биткоин-банкнот, которые производят в Швейцарии для, как здесь говорят, "взрослых инвесторов", которым нужно обязательно что-то потрогать, когда они вкладывают деньги. Монета биткойна еще дороже, потому что их ограниченное количество, она коллекционная. На самом деле и то, и другое — для красоты. Чтобы получить доступ к своим виртуальным деньгам, нужны вскрыть код, который находится под пломбой и доступен только владельцу.

Если в одном рубле — 100 копеек, то в одном биткоине — 100 миллионов копеек. Называются они "сатоши" — в честь создателя биткоина Сатоши Накомото. До сих пор неизвестно, конкретный ли это человек или группа людей, — его никто ни разу не видел. Именно он создал систему обмена криптовалюты. В ней, словно в компьютерной игре, — свои правила и условия.

Чтобы вступить в эту компьютерную систему, достаточно скачать на телефон приложение "Биткоин-кошелек". Доступ к нему не пин-код, как у банковской карты, а кодовая фраза, которую вам покажут один раз.

После скачивания программы ваш телефон автоматически подключается к миллионам других, и вы можете переводить деньги человеку на другом конце планеты не через банк, не через денежные переводы, а напрямую.

"Представьте, что вы хотите маме перевести сто рублей. Что вы для этого должны сделать? Вы и мама открываете счет в банке, приносите сто рублей в банк, банк берет у деньги, просит еще комиссию, отправляет эти деньги маме, мама их снимает где-то в другом месте нашей страны. За банк получает свое комиссионное вознаграждение. Теперь представьте себе ситуацию, когда есть ваши знакомые, вы, ваша мама и вы говорите знакомым: я хочу перевести маме сто рублей.

То есть получается, что сто рублей маме передает не банк, а вот эти сотни миллионов знакомых. Другими словами, из этой цепочки просто исчезает посредник в виде некоей третьей структуры, и доход начинают получать сами участники системы", — пояснил Дмитрий Мариничев.

И такие переводы уже осуществляются по всему миру, причем далеко не по сто рублей.

"Мы продавали дом за 25 миллионов долларов, и эта операция происходила в криптовалюте", — рассказал Никлас Николайсен — совладелец компании Bitcoin Suisse.

Операции перевода денег, которые обычно проводят банки, в мире криптовалют выполняют компьютеры. Они могут находиться в любой точке мира, и заниматься этим может кто угодно. Но система устраивает так называемое соревнование компьютеров и отбирает только самые мощные, которые лучше всего справляются с тем, чтобы защитить переводы денег от любых вмешательств. Если компьютер проходит данный тест, его владелец получает вознаграждение. Сейчас это 12,5 биткоина — 6 миллионов рублей. Этот процесс называется "майнинг" – от английского "добыча".

Крупнейшая майнингова ферма в России. Четыре тысячи устройств за полгода зарабатывают виртуальных денег на 8 миллионов долларов. Производители утверждают, что одно такое устройство — оно называется "майнер" — за полгода может заработать две тысячи долларов. Визуально это специализированный компьютер, который каждую секунду выполняет компьютерные алгоритмы в общей системе виртуальных денег. Грубо говоря, например, расплатился кто-то за чашку кофе своим биткоиновым кошельком, и каждый из этих компьютеров тут же участвует в том, чтобы провести эту операцию.

"Он может заработать очень много биткоинов, а может не заработать за всю свою жизнь ни одного", — подчеркнул Дмитрий Мариничев.

Общее количество биткоинов ограничено. Их будет не больше 21 миллиона. И добывать их будут примерно до 2140 года. Так изначально запрограммировано системой. Поэтому за возможность попасть в эту цепочку сейчас бьются во всем мире.

В Китае выстроены целые шахты — огромные помещения с майнерами, за которыми следят несколько человек: обедают лапшой, здесь и ночуют.

Добывают их и в домашних условиях. Предприниматель Дмитрий Гутов установил один блок на балконе, другой — на кухне. Из обслуживания — раз в месяц нужно пылесосом пыль собирать.

"Эта ферма стоила 150 тысяч рублей. Сейчас доходность — 550 долларов в месяц. Электричества две с половиной тысячи "кушает", — говорит Гутов.

Из-за нагрузки на электросеть в Новороссийске одна из квартир с подобной домашней фермой вспыхнула. Комната выгорела полностью. Оплавились окна сверху. Нижние квартиры залило водой, которой тушили пожар.

В надежде получить доступ к биткоинам криптомиллионера — как он сам себя называет — Павла Няшина грабители ворвались в его квартиру и буквально залили коридоры кровью.

В Японии недавно произошло то, что уже назвали кражей века. Преступники украли со счетов биржи криптовалют CoinCheck сумму, эквивалентную половине миллиарда долларов. Хакеры взломали систему защиты и увели виртуальные деньги с онлайн-кошельков 260 тысяч пользователей. И это при том, что Япония — единственная страна в мире, где рынок криптовалюты поставлен под государственный контроль.

Но после подобных преступлений контроль снова решили усиливать. Уже сейчас биржи в Японии должны проходить сертификацию, кошельки клиентов — привязаны к банковским счетам и полностью прозрачны для надзорных органов. Выручка от сделок с криптовалютой облагается подоходным налогом.

По той же схеме в сфере добычи криптовалюты свой путь начала и Россия. Центробанк предлагает ввести правила для майнинга. Применять к компаниям-добытчикам те же нормы, что сейчас применяются к другим юридическим лицам: они должны платить налоги и предоставлять отчетность.

"Вариант, который предлагается Центральным банком по созданию цифровых платформ, — наверное, один из самых лучших, которые сейчас возможны. Мы подсчитывали, что сейчас приблизительно порядка двух миллионов граждан России вовлечены в оборот криптовалют, кто-то покупает, кто-то продает, кто-то занимается майнингом, кто-то даже привлекает финансирование, причем на достаточно серьезном уровне", — отметил Леонид Анучин — советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

Министерство финансов уже выступило с инициативой разрешить обмен виртуальных денег на рубли на отдельных территориях России. Рассматриваются Калининград и Дальний Восток. В целях повышения и компьютерной, и финансовой грамотности во Владивостоке уже работает центр кибербезопасности, который консультирует людей. желающих работать с криптовалютой.

"Идеи создания центра с особыми финансовыми условиями во Владивостоке заключается и в том, чтобы там концентрировались эти мозги и ребята, программисты лучшие, которые бы в тех условиях создавали свои компании, новые проекты, чтобы все эти русскоговорящие люди, которые сегодня за рубежом работают, тоже это воспринимали этот центр как плацдарм", — пояснил Алексей Чекунков — генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока.

Впрочем, дискуссии о том, как именно контролировать сферу криптовалюты, будут еще продолжаются, учитывая, что добытчики со всего мира уже сейчас рассматривают нашу страну как одну из самых подходящих для майнинга: и электричество дешевое, и нежаркий климат работающим машинам на руку. На то, чтобы стать центром притяжения кибервалюты, у России — все шансы.

Текст: "Вести недели"

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