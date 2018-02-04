Не прошел фейсконтроль: Запашного не пустили в "Пряник"

Народный артист России Аскольда Запашный пожаловался в Instagram, что его не пустили в ресторан вместе с коллегами.

Они не прошли фейс-контроль. Запашный сфотографировался на фоне ресторана "Пряник" и иронично заметил, кто же достоин туда зайти.