После атаки "Балканца" Москву ждет арктическое вторжение

Сильнейший снегопад и порывистый ветер бушуют в Центральной России. Из-за непогоды только в Москве упали более двух тысяч деревьев. Есть пострадавшие. Многие авиарейсы были задержаны и даже отменились. В усиленном режиме работают коммунальные службы, устраняя последствия стихии. Как справились?

Леденящие кадры из Подмосковья. Циклон с чудовищной скоростью толкает на столицу невиданные массы снега. Еще немного — и белый шторм накроет мегаполис.

Это уже вторая волна исторического снегопада. Первая обрушилась на Москву накануне. Город был похоронен в сугробах. Но все еще впереди.

Новая атака шквалистого валила деревья, словно игрушечные. Более двух тысяч вырванных с корнем деревьев. Десятки дворов заблокированы.

Россию атаковал "Балканец" — самый мощный за столетие циклон с акватории Восточного Средиземноморья. В результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

Столица с высоты птичьего полета. Пробки — на десятки километров. Так было еще днем, когда снегопад достиг своего пика и шел сплошной стеной.

Москва парализована эпическими пробками. Машины не едут — они с трудом преодолевают каждый метр дороги. Заносы, аварии, снежный наст…

Королев. Автослалом по занесенным дорогам. Езда для отчаянных. Но выбора нет ни у кого.

"На территории Московской области выпало до 25 миллиметров осадков. Наибольшее количество — на севере и западе области", — сказал Игорь Тресков — министр транспорта Московской области.

В столичных аэропортах задержаны более 140 рейсов. Среди пассажиров, которые не улетели, особенно много со стыковочных рейсов. Большинство из самолетов повторно обрабатывают спецраствором. Это занимает время, но безопасность сейчас важнее: на фюзеляжах и крыльях — сильные налипания. В воздушных гаванях столицы — полная мобилизация сил и средств. Мощные грейдеры брошены на расчистку взлетно-посадочной полосы.

Мэрия Москвы перешла на круглосуточные режим. Последствия стихии ликвидируют более двух тысяч человек. Все городские службы работают четко и слаженно.

Почти 15 тысяч единиц снегоуборочной техники пытаются справиться с последствиями снегопада. Подобных стихийных явлений еще ни разу не было в столице, поэтому и техника, и люди работают на пределе возможностей.

Вслед за атакой "Балканца" Москву ждет арктическое вторжение. Температура упадет до минус десяти. Этот эффект называют климатической синергией — одновременным воздействием сразу нескольких мощных сил. Посчитать последствия сейчас невозможно.

Как сообщила мэрия Москвы, из-за мощного снегопада в школу 5 февраля детям можно не ходить. Посещение — свободное, на усмотрение родителей. Обращаем внимание: это касается только жителей столицы.