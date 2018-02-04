Актер Лифанов попал в базу "Миротворца"

Российский актер Игорь Лифанов, сыгравший главную роль в сериале "Дикий", попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Актеру вменяется в вину "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и за "участие в пропагандистских мероприятиях России", передает РИА Новости.