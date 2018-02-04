Сборная России по фехтованию победила на этапе Кубка мира

Российские рапиристки одержали победу на этапе Кубка мира в командных соревнованиях, который проходит в Алжире. В состав женской сборной России вошли Светлана Трипанина, Анастасия Иванова, Марта Мартьянова и Инна Дериглазова, которые в решающем противостоянии со счетом 42:32 смогли добыть победу над французскими соперницами.

Также отметим, что помимо российской и французской сборной на пьедестал почета также попала команду США. В борьбе за бронзовые медали американки оказались сильнее соперниц из Италии – 45:43.

Напомним, что ранее рапиристка сборной России Инна Дериглазова в личном соревновании завоевала бронзовую медаль.