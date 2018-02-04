Московские полицейские отвезли агрессивных цыган в отделение на багажной тележке

Конфликтная ситуация между правоохранителями, сотрудниками службы охраны и парой пассажиров, решивших попасть на поезд без билета, произошла вечером в минувшую субботу, 3 февраля на Казанском вокзале в Москве.

Как рассказали очевидцы, мужчина и женщина решили миновать турникеты, не оплатив проезд. Контролеры не пустили их, после чего завязалась потасовка, точку в которой поставили подоспевшие правоохранители. По словам пассажира, наблюдавшего за противостоянием, безбилетник даже разбил бутылку и сделал из нее "розочку", но импровизированное оружие так и не пошло в ход.

Стражи порядка решили доставить агрессивного мужчину в отделение для чего к месту событий была привезена багажная тележка, на которую полицейские и погрузили дебошира.

Им попыталась помешать возлюбленная задержанного. Она набросилась на охранников, оттеснивших ее от спутника, и в итоге сумела прорваться к мужчине и уехать в полицию на багажной тележке вместе с ним.

Чем закончилась эта необычная вокзальная love story – неизвестно.