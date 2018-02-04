Юный футболист умер в Испании во время матча

В испанском городе Онтиненте во время матча молодежного первенства между местным одноименным клубом и "Альзирой" произошла трагедия: в команде гостей во время поединка скончался юный футболист Начо Барбера. Сообщается, что у игрока произошла остановка сердца. Его сразу же отправили в местное отделение больницы, однако попытки спасти мальчика успехом не увенчались.

При этом отмечается, что у погибшего юноши ранее не наблюдались сердечные заболевания, сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на официальный Twitter футбольного клуба.

La UD Alzira está de luto. Esta tarde ha fallecido durante un partido en Ontinyent su futbolista Nacho Barberà. D.E.P.

Quedan suspendidos todos los partidos de los equipos del fútbol base, tanto en casa como de visitantes. pic.twitter.com/Zr1cdWk85Q — UD Alzira (@UDAlzira) 3 февраля 2018 г.

В "Альзире" объявили траур, в связи с чем руководством были отменены домашние и выездные игры всех команд, входящих в структуру клуба – от молодежных до взрослых.

Свои соболезнования "Альзире" выразили многие испанские футбольные коллективы.