НХЛ. Очки Кузнецова и Орлова не помогли "Вашингтону" одолеть "Вегас"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпитэлз" на своем льду уступил "Вегас Голден Найтс" со счетом 3:4. Хозяева вели в счете трижды, но не смогли удержать победу, когда при счете 3:3 за пять минут до финальной сирены пропустили решающую шайбу от нападающего "рыцарей" Алекса Така.

Отметим, что в составе столичной команды сыграли три российских легионера: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, причем два последних набрали по одному результативному баллу. Для Орлова это очко стало 19 в сезоне (7+12), для Кузнецова – 49-м (14+35).

Также было сыграно еще два поединка: "Каролина Харрикейнс" в родных стенах уступила Сан-Хосе Шаркс" со счетом 1:3, а "Монреаль Канадиенс" дома обыграл "Оттаву Сенаторз" – 4:1. Примечательно, что за "хабс" результативным пасом отметился россиянин Никита Щербак, после ассиста которого Арттури Лехконен забил победную в матче шайбу.