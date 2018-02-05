Апелляция на смертный приговор иранскому ученому Джалали отклонена

Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор имеющему шведское гражданство иранскому ученому, преподавателю фламандского Свободного университета Брюсселя Ахмадрезе Джалали.

Ранее сообщалось, что преподаватель иранского происхождения постоянно проживал с семьей в Швеции, но преподавал в Италии и Бельгии. Ахмадреза Джалали был арестован весной 2016 года во время пребывания в Иране и обвинен в шпионаже в пользу израильской спецслужбы Моссад.

Власти Ирана обвиняют ученого в причастности к убийству двух занимавших ответственные посты в структурах ядерной программы страны иранцев, которых взорвали с помощью заложенных в автомобилях взрывных устройств, напоминает "Интерфакс". В 2017 году Ахмадреза Джалали был приговорен к смертной казни, в декабре того же года ООН призвала Иран отменить этот приговор и освободить ученого. Тем не менее, несмотря на международный протест, приговор был подтвержден Верховным судом Ирана, но его действие было приостановлено в связи с апелляцией.

По данным на бельгийского адвоката осужденного, апелляция была отвергнута, и теперь решение Верховного суда Ирана можно считать окончательным, в связи с чем вынесенный смертный приговор может быть приведен в исполнение в любой момент.