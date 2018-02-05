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5 февраля 201803:14

Апелляция на смертный приговор иранскому ученому Джалали отклонена

Global Look Press

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Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор имеющему шведское гражданство иранскому ученому, преподавателю фламандского Свободного университета Брюсселя Ахмадрезе Джалали.

Ранее сообщалось, что преподаватель иранского происхождения постоянно проживал с семьей в Швеции, но преподавал в Италии и Бельгии. Ахмадреза Джалали был арестован весной 2016 года во время пребывания в Иране и обвинен в шпионаже в пользу израильской спецслужбы Моссад.

Власти Ирана обвиняют ученого в причастности к убийству двух занимавших ответственные посты в структурах ядерной программы страны иранцев, которых взорвали с помощью заложенных в автомобилях взрывных устройств, напоминает "Интерфакс". В 2017 году Ахмадреза Джалали был приговорен к смертной казни, в декабре того же года ООН призвала Иран отменить этот приговор и освободить ученого. Тем не менее, несмотря на международный протест, приговор был подтвержден Верховным судом Ирана, но его действие было приостановлено в связи с апелляцией.

По данным на бельгийского адвоката осужденного, апелляция была отвергнута, и теперь решение Верховного суда Ирана можно считать окончательным, в связи с чем вынесенный смертный приговор может быть приведен в исполнение в любой момент.

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