В центральных регионах России продолжается борьба со снегом

Москва и область пытаются справиться со "снегопадом века". За выходные в столичном регионе выпала февральская норма осадков. И синоптики говорят, что перерыва не будет. В понедельник, согласно прогнозам, сугробы продолжат расти. По данным электронных сервисов, в аэропортах столицы задержано больше 200 рейсов. За ночь решили проблему с подачей света на севере и западе Подмосковья. Как сообщает сетевая компания, электроснабжение восстановлено. В Москве электрики также работают круглые сутки, отмечает телеканал "Россия 24".

С улиц Москвы за сутки вывезли порядка девятисот тысяч кубометров снега. На уборку улиц вывели даже военную технику. Как сообщает пресс-служба западного военного округа, устранить последствия снегопада помогает личный состав инженерной бригады и Семеновского полка. В состоянии готовности также сводные отряды Кантемировской и Таманской дивизий.

На своей странице в соцсети мэр столицы предупредил, что обстановка на дорогах останется сложной. Сергей Собянин предложил по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и объявил свободное посещение школ. Ученики при желании смогут оставаться дома из-за сильных метелей и гололедицы.

Для жителей Калужской области, оставшихся накануне без света, все закончилось благополучно. Во всех четырех районах области, где из-за сильного снегопада электроснабжение было нарушено, успешно прошли ремонтно-восстановительные работы. Для устранения причин непогоды было задействовано 26 ремонтных бригад. Перебои с энергоснабжением были зафиксированы в более чем 70 населенных пунктах Калужской области. Восстановлено электроснабжение и в Брянской, Смоленской, Тульской областях. В Московской и Владимирской ремонтные работы продолжаются.

Непростая ситуация и на дорогах в Санкт-Петербурге. Для уборки снега ночью было задействовано более 900 спецмашин. На работу сверхурочно вышли около 600 дворников, чтобы расчистить пешеходные переходы, перекрёстки и остановки общественного транспорта. По прогнозам синоптиков, снежный циклон покинет Петербург не раньше вторника, а пока жизнь автолюбителям будут осложнять плохая видимость и снежные заносы. Возможен гололед.