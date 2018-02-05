В Южной Корее пройдет сессия МОК

В Пхенчхане в понедельник откроется сессия Международного олимпийского комитета, на которой обсудят дисквалификацию ОКР. Это будет первая сессия МОК после решения исполкома организации наложить санкции на российских спортсменов и функционеров.

Накануне глава комитета Томас Бах заявил, что до вторника МОК решит вопрос допуска к Играм в Южной Корее тринадцати российских атлетов и двух тренеров, которых полностью оправдал Спортивный арбитражный суд. Томас Бах уже заявил, что разочарован этим решением и считает, что суд надо реформировать, напоминает телеканал "Россия 24".