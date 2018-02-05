Боксера Мурата Гассиева с почестями встретили на родине

В аэропорту Владикавказа этой ночью встречали боксёра Мурата Гассиева, который вышел в финал Всемирной суперсерии бокса. В 12-м раунде второго полуфинала наш спортсмен отправил в нокаут кубинца Юниера Дортикоса и объединил два чемпионских титула в первом тяжёлом весе.

Большую часть времени соперники провели в позиционной борьбе. В первой половине боя Гассиев сосредоточился на обороне, во второй — пошел вперед и нанёс серию победных ударов. Финальный поединок по плану в мае. Россиянин выйдет на ринг против украинца Александра Усика, сообщает телеканал "Россия 24".