Сергей Рябков рассказал об исках России к США

К публикации так называемого "кремлёвского доклада" Москва относится спокойно. Об этом в интервью "Известиям" заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, ответная реакция на действия США последует только тогда, когда наш президент и руководство страны придет к выводу, что "момент настал". На прошлой неделе Минфин США передал конгрессу некий "кремлевский доклад". В нем оказались 210 имен российских политиков и бизнесменов. Сообщается, что против них Штаты могут в будущем ввести санкции.

А тем временем, российская сторона готовит иск по делу об изъятии нашей дипсобственности в Штатах. Сергей Рябков заявил, что Россия попытается использовать возможности американской судебной системы, чтобы доказать необоснованность действий американских партнёров в отношении российской дипсобственности. В сентябре по требованию Госдепартамента американской стороне были переданы российское генконсульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке, напоминает телеканал "Россия 24".