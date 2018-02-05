Японии угрожает ураганный ветер

В понедельник, 5 февраля, Метеорологическое управление Японии объявило на обширном пространстве побережья Японского моря штормовое предупреждение. На регион надвигается ураганный ветер, ожидается усиление снегопадов, которые уже засыпают обширные районы японской территории.

Рекомендовано ограничить движение пассажирских судов, принять дополнительные меры к расчистке автомобильных и железнодорожных трасс и взлетно-посадочных полос в аэропортах, передает ТАСС.

В течение минувших суток в некоторых районах острова Хоккайдо выпало 60 сантиметров снега, на острове Хонсю — свыше полуметра. В отдельные моменты порывы ветра превышают 25 метров в секунду. Снегопады будут усиливаться, что может нарушить транспортное сообщение в Японии.