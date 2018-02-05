Скелетонист Третьяков: о завершении карьеры не думаю, я еще в обойме

Российский скелетонист Александр Третьяков заявил, что пока не думает о завершении карьеры. Ранее ему и еще 12 спортсменам и двум тренерам было отказано в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане.

До этого Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оправдал Третьякова и вернул ему золотую медаль Олимпиады в Сочи. Третьяков заявил, что не удивился отказу от Международного олимпийского комитета.

"Я не удивлен этому решению. Это было ожидаемо, они говорили так, да и все к этому шло. Дальше будем судиться и через суды доказывать свою правоту. Сложа руки точно сидеть не будем, — сказал Третьяков, которого цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры, Третьяков заявил: "Пока об этом даже не думаю, такие решения просто так не принимаются. Я еще в обойме".