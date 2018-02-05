На китайском заводе 8 человек погибли от отравления газом

На юге Китая из-за аварии на чугунолитейном заводе 18 человек получили сильнейшую интоксикацию угарным газом. 8 пострадавших скончались, остальные сейчас находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает, передает РИА Новости.

Сразу после аварии на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели, а также глава администрации района. В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.