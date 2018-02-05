Директор коммунального предприятия отправился в СИЗО из-за гибели двух детей

По делу о гибели двух детей в яме в поселке Колывань в Новосибирской области директору коммунального предприятия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает "Интерфакс".

Как сообщает СУ СКР по региону, ему предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

По данным следствия, в конце ноября прошлого года сотрудники ЖКХ администрации поселка Колывань вырыли яму глубиной более двух метров, для устранения неполадки водопровода.

Спустя некоторое яма заполнилась водой. Устранив прорыв водопровода рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили территорию ограждением в нарушении норм безопасности.

2 февраля два брата 6 и 11 лет проходили мимо ямы и упали туда, выбраться самостоятельно дети не смогли и утонули.