Тест: россияне не разбираются в генетике, но знают строение атома

Социологический опрос на тему научной грамотности, проведенный "Левада-Центром", показал, что познания россиян в этой сфере оставляют желать лучшего. Лишь 2,3% респондентов правильно ответили на все семь тестов из разных областей науки, взятых из программы средней школы. 7,2% опрошенных дали верные ответы на шесть тестов, 30,5% участников опроса осилили 4-5 тестов, а 59,9% смогли дать не более трех ответов.

В ходе исследования опрашиваемым было предложено определить, ложными или верными являются некоторые научные утверждения. Больше всего правильных ответов россияне дали относительно утверждения о том, что "Континенты движутся уже миллионы лет и будут продолжать двигаться в будущем" — 70% респондентов подтвердили, что это действительно так. Верное суждение "Электрон меньше, чем атом" признали таковым 55% (16% ответили неверно).

А вот знания в области медицины и генетики оказались у россиян поверхностными. Правильно определить, что суждение "Антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы" является ложным, смогли только 34% респондентов (46% дали неправильный ответ). Аналогичная картина сложилась и с таким утверждением: "Обычные растения — картофель, помидоры и т.п. — не содержат генов, а генетически модифицированные растения — содержат" – только 30% опрошенных указали, что это неверно.

Аналогичные тестирования были проведены еще в 40 странах. В итоге наиболее полные знания продемонстрировали шведы, датчане и венгры. Наши соотечественники отличились лишь хорошим знанием строения атома — 4-е место по этому вопросу. Самый худший результат россияне показали в знании генетики человека — предпоследнее, 39-е место.