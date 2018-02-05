Отец с сыном чудом увернулись от летевшей по обочине фуры в Чувашии

Внимательность спасла жизнь отцу и сыну в Чувашии, которые на пешеходном переходе едва не угодили под колеса двигавшейся на высокой скорости фуры. Чудом не обернувшийся трагедией дорожный инцидент попал в объектив камеры регистратора.

Описанные события произошли сразу после полудня в минувшую субботу, 3 февраля, под Новочебоксарском. В деревне Липово отец с сыном с клюшками в руках долго дожидались возможности пересечь трассу по нерегулируемому переходу в районе автобусной остановки — на асфальт они ступили только тогда, когда перед "зеброй" остановилась пара машин.

Шедший впереди мужчина предусмотрительно оглядывался по сторонам и вовремя заметил ехавшую по обочине на высокой скорости фуру. Он и ребенок бросились к тротуару, успев забраться на сугроб прежде, чем мимо пролетел грузовик. Его водитель и не подумал остановиться, хотя, как можно судить по кадрам, и сбросил скорость.