Пилота Романа Филипова представили к высшей награде

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Конфликт в Сирии 3 часа назад
Пилота Романа Филипова представили к высшей наградеЧитайте нас в Telegram
Пилот-штурмовик Роман Филипов, погибший в Сирии, представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России, сообщает пресс-служба военного ведомства РФ.
3 февраля боевой самолет Су-25 Романа Филипова был подбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над зоной деэскалации Идлиб. Пилот пытался спасти поврежденную машину, но в итоге был вынужден катапультироваться.
Роман Филипов приземлился в районе населенного пункта Телль-Дебес, где попал в окружение. Пилот до последнего отстреливался от бандитов, получил тяжелое ранение, после чего подпустил боевиков как можно ближе и подорвал себя гранатой.
После уничтожения российского Су-25 по боевикам был нанесен удар из высокоточного оружия, в результате которого были ликвидированы не менее 30 террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в России).
Позже российский сенатор Франц Клинцевич пообещал тщательно расследовать эту атаку. По его мнению, ПЗРК попали к террористам через "третьи страны".
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации Идлиб, принимают меры по возвращению тела российского летчика.
Как сообщают "Вести Приморье", Роман Филипов, который служил в этом регионе, был одним из лучших пилотов в российских ВКС. Еще в 2013 году на всеармейских соревнованиях "Авиадартс" он (тогда еще в звании капитана) занял 2 место.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким пилота, геройски погибшего в Сирии.
"Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филипов – боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек. Он честно исполнял свой воинский долг – и в России, и за ее пределами", — говорится сообщении, опубликованном на сайте администрации Приморского края.
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