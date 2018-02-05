Строительство станции метро "Мичуринский проспект" вышло на финишную прямую

Участок Калининско-Солнцевской линии метро от "Раменок" до "Рассказовки" планируется запустить уже летом этого года, сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин. Для пассажиров откроются сразу семь станций, в том числе и первая в столице полуподземная платформа "Мичуринский проспект".

Работа на станции "Мичуринский проспект" не прекращается даже в непогоду. Ни снег, ни ветер не преграда для строительства этой единственной в Москве полуподземной станции. Часть ее скрыта от глаз, часть — находится на поверхности. Такое техническое решение — необходимость, возникшая из-за особенностей ландшафта — под землей протекает река. Станция состоит из трех уровней, одна сторона платформы будет полностью прозрачной с витражами и видом на сквер.

"Будут построены перроны для наземного городского транспорта и пешеходный переход, который соединит улицу Удальцова и Раменки", — сообщил Андрей Малыгин, управляющий деректор компании "Мосинжинвест".

Готов фрагмент и будущей облицовки с изображением яблоневого сада в честь русского биолога Ивана Мичурина. На фасаде надпись длинной 196 метров — это одновременно и название станции, и название проспекта.

На новом участке 7 станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка". Уже летом они примут своих первых пассажиров.

"Мы фактически вышли уже на финишную прямую, сейчас идет облицовка фасада, пуск инженерного оборудования. Строительно-монтажные работы в основном завершены, в течение 2 недель будет запущено электричество, и мы приступим к обживанию станции", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Станция "Мичуринский проспект" будет пересадочной для пассажиров Калининско-Солнцевской и Большой Кольцевой линий. Например, с "Рассказовки" до "Петровского парка" путь будет занимать всего 30 минут, вместо часа.

"Максимум в самом начале марта мы запустим участок от "Делового центра" до "Петровского парка". Соответственно, уже люди с "Раменок" до "Петровского парка" могут добираться на метро. С запуском этого участка от "Раменок" до "Рассказовки" фактически с запада до севера будет полноценная ветка метро", — объяснил Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Станция "Рассказовка" недолго будет конечной на желтой линии московского метро. Уже к 2020 году планируется продлить эту ветку до аэропорта Внуково.