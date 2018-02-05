Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 февраля 201814:32 Эдуард Пунегов

Выходные в снежном плену: непогода парализовала весь транспорт

Читайте нас в Telegram

В связи со снегопадом и усилением мороза в Новой Москве развернуты мобильные пункты обогрева и питания для водителей. Ситуацию на трассах МЧС контролирует при помощи беспилотников, дороги патрулируют на снегоходах. За сутки спасатели оказали помощь 120 водителям, которые застряли в снежных заносах. Проблемы сейчас наблюдаются и на центральных магистралях, и во дворах.

Самый мощный за последние 100 лет снегопад повалил больше тысячи деревьев. Повреждения получили десятки машин. На дорогах образовалась настоящая снежная каша. По всему городу произошло множество ДТП. Водители попросту не справлялись с управлением в таких условиях, машины заносило и разворачивало.

Заторы и пробки возникали, даже если на дороге было мало машин. Стоило какому-нибудь большегрузному транспорту забуксовать, как движение на улице сразу останавливалось. Именно так произошло, например, у станции "Печатники". Из занесенных парковочных мест с трудом выезжали даже внедорожники. А пешеходы боролись не только со снегом, но и сильнейшим ветром с порывами до 20 метров в секунду.

- На самом деле из дома выходить не хочется, но вот пришлось. Выходные же. А так, конечно, тяжело!

- Мы не можем пройти по дорожке, вынуждены идти с детьми по дороге, где ездят автомобили.

Снегопад парализовал работу аэропортов. Сотни рейсов задержали или отменили вовсе. Пассажиры на долгое время застряли в предполетной зоне.

Московские дворники работали в авральном режиме, но столько снега убрать моментально просто невозможно.

"Приходится одни и те же места проходить по пять-шесть раз. В данный момент видите, снегопад идет, работы не приостанавливаются, люди возвращаются. Очистили и идем по кругу заново зачищать", — говорит Валентина Мельникова, руководитель участка №4 ГБУ "Жилищник" района Марьино.

Коммунальные службы города все выходные работали круглосуточно. На борьбу со снегом выпустили всю технику.

"Одновременное выпадение большого количества снега не позволяет одновременно убрать все дороги. Мы их убираем по степени важности. В первую очередь, дороги первой и второй категории, которые обеспечивают транспортную доступность населенных пунктов", — объясняет Игорь Тресков, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Снег выгружают в специальные установки. Дробилка измельчает его, и далее под воздействием сточных вод он плавится.

"Работаем в усиленном режиме. За сутки принято более 900 машин, что составляет примерно 20 тысяч кубометров", — рассказывает Виктор Павлов, старший мастер снегосплавных пунктов АО "Мосводоканал".

Впрочем, многие москвичи наоборот, обрадовались снегопаду и с удовольствием катались на горках или лепили снеговиков.

Текст: "Вести-Москва"

Коротко

16:26

На МКАД за злостные нарушения задержали актера Панина

16:08

Суд выпустил из-под стражи гематолога Мисюрину

16:01

В ЖК в подмосковном Бутове взорвался газ

15:26

В Самаре в жилом доме взорвался газ

14:04

Четверых дагестанских чиновников отправляют в Москву

13:26

Погибшего пилота представили к званию Героя России

12:31

В Дагестане идет крупная антикоррупционная операция

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Суд выпустил из-под стражи гематолога Мисюрину

Суд выпустил из-под стражи гематолога Мисюрину

1 час назад
Баллон в Бутове взорвался при установке натяжных потолков. Видео

Баллон в Бутове взорвался при установке натяжных потолков. Видео

59 минут назад
Снегопад столетия сменится самым холодным днем зимы

Снегопад столетия сменится самым холодным днем зимы

1 час назад
Появилось видео задержания членов правительства Дагестана

Появилось видео задержания членов правительства Дагестана

2 часа назад
Шаманов: сирийский спецназ пытается прорваться к месту падения Су-25

Шаманов: сирийский спецназ пытается прорваться к месту падения Су-25

2 часа назад
На МКАД за злостные нарушения задержали актера Панина

На МКАД за злостные нарушения задержали актера Панина

53 минуты назад
Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России

Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России

51 минута назад
ФАС возбудила дело против "Тинькофф банка"

ФАС возбудила дело против "Тинькофф банка"

2 часа назад
Нужна помощь: Катю Кочубееву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Кочубееву спасет срочная операция на сердце

8 часов назад
Серебренников смонтировал фильм о Цое под арестом

Серебренников смонтировал фильм о Цое под арестом

6 часов назад
10 самых дорогих новостроек России

10 самых дорогих новостроек России

5 часов назад
Навального подозревают в избиении полицейских

Навального подозревают в избиении полицейских

5 часов назад
Последние слова летчика-героя: "Это вам за пацанов!"

Последние слова летчика-героя: "Это вам за пацанов!"

7 часов назад
10 самых спортивных регионов России

10 самых спортивных регионов России

6 часов назад
Как Windows 10 преобразится весной: 5 главных изменений

Как Windows 10 преобразится весной: 5 главных изменений

15 минут назад
Лингвист нашла разницу между языком и диалектом

Лингвист нашла разницу между языком и диалектом

21 минута назад
"Что ты провоцируешь?!": недовольный посетитель выстрелил в охранника московского ресторана

"Что ты провоцируешь?!": недовольный посетитель выстрелил в охранника московского ресторана

28 минут назад
Авария Volvo и Mitsubishi на юге Москвы попала на камеры

Авария Volvo и Mitsubishi на юге Москвы попала на камеры

30 минут назад
Лыжники вслед за биатлонистами отказались от церемонии открытия Олимпиады-2018

Лыжники вслед за биатлонистами отказались от церемонии открытия Олимпиады-2018

37 минут назад
Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки"

Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки"

52 минуты назад
После конфликта в Гольянове пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу

После конфликта в Гольянове пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу

1 час назад
Наследника империи Samsung освободили из тюрьмы

Наследника империи Samsung освободили из тюрьмы

1 час назад
Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж

Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж

1 час назад
У Volkswagen Tiguan появилась новая комплектация в России

У Volkswagen Tiguan появилась новая комплектация в России

1 час назад
Роксана Бабаян нашла силы рассказать о жизни с Михаилом Державиным после его ухода

Роксана Бабаян нашла силы рассказать о жизни с Михаилом Державиным после его ухода

1 час назад
Павел Колобков: МОК нарушает свои же нормативные акты

Павел Колобков: МОК нарушает свои же нормативные акты

2 часа назад
Подозрительный британец, которого приняли за преступника, оказался самим Бэнкси

Подозрительный британец, которого приняли за преступника, оказался самим Бэнкси

2 часа назад
Черным по белому: дорожные рабочие укладывали асфальт во время рекордного снегопада

Черным по белому: дорожные рабочие укладывали асфальт во время рекордного снегопада

2 часа назад
Замполиты возвращаются в армию

Замполиты возвращаются в армию

2 часа назад
Hyundai готовит "народный" электромобиль

Hyundai готовит "народный" электромобиль

2 часа назад
Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель

Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель

3 часа назад
Молчание - это защита: парижский террорист отказался отвечать суду

Молчание - это защита: парижский террорист отказался отвечать суду

3 часа назад
Странное движение галактик поставило под вопрос стандартную модель тёмной материи

Странное движение галактик поставило под вопрос стандартную модель тёмной материи

3 часа назад
Брали кредит, а остались без жилья: суды не могут защитить москвичей от рейдеров

Брали кредит, а остались без жилья: суды не могут защитить москвичей от рейдеров

3 часа назад
Из бара - в больницу с ожогами: на москвичку опрокинули горящий коктейль

Из бара - в больницу с ожогами: на москвичку опрокинули горящий коктейль

4 часа назад
Lada Vesta обещают японский вариатор и новый двигатель

Lada Vesta обещают японский вариатор и новый двигатель

4 часа назад
Егор Дружинин предпочел "заячью нору" белокаменным хоромам

Егор Дружинин предпочел "заячью нору" белокаменным хоромам

4 часа назад
Квартира с "сюрпризом": что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка

Квартира с "сюрпризом": что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка

4 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

4 часа назад
690
Снегопад века. Фотолента

Снегопад века. Фотолента

4 часа назад
У владельцев iPhone X нашелся новый повод для возмущения

У владельцев iPhone X нашелся новый повод для возмущения

4 часа назад
Приезжий одним ударом отправил в нокаут сделавшего ему замечание москвича

Приезжий одним ударом отправил в нокаут сделавшего ему замечание москвича

4 часа назад
Московский таксист предложил пассажиру в грязной одежде ехать в багажнике

Московский таксист предложил пассажиру в грязной одежде ехать в багажнике

5 часов назад
Российским хоккеисткам в Пхенчхане сорвали первую тренировку

Российским хоккеисткам в Пхенчхане сорвали первую тренировку

5 часов назад
Татьяна Константинова: я не занимаюсь благотворительностью

Татьяна Константинова: я не занимаюсь благотворительностью

5 часов назад
Как отпроситься в уборную во время обеда с Елизаветой II: секреты королевского этикета

Как отпроситься в уборную во время обеда с Елизаветой II: секреты королевского этикета

5 часов назад
Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию

Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию

5 часов назад
Поток воды из прорвавшейся канализации смыл женщину с дочкой в Мурманске

Поток воды из прорвавшейся канализации смыл женщину с дочкой в Мурманске

5 часов назад
"Идеальный враг" для идеального детектива

"Идеальный враг" для идеального детектива

5 часов назад
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

01.02.2018 16:30
Латвийская группа Dagamba сыграет в Москве программу #LudwigVanRammstein

Латвийская группа Dagamba сыграет в Москве программу #LudwigVanRammstein

02.02.2018 16:48