Выходные в снежном плену: непогода парализовала весь транспорт

Выходные в снежном плену: непогода парализовала весь транспортЧитайте нас в Telegram
В связи со снегопадом и усилением мороза в Новой Москве развернуты мобильные пункты обогрева и питания для водителей. Ситуацию на трассах МЧС контролирует при помощи беспилотников, дороги патрулируют на снегоходах. За сутки спасатели оказали помощь 120 водителям, которые застряли в снежных заносах. Проблемы сейчас наблюдаются и на центральных магистралях, и во дворах.
Самый мощный за последние 100 лет снегопад повалил больше тысячи деревьев. Повреждения получили десятки машин. На дорогах образовалась настоящая снежная каша. По всему городу произошло множество ДТП. Водители попросту не справлялись с управлением в таких условиях, машины заносило и разворачивало.
Заторы и пробки возникали, даже если на дороге было мало машин. Стоило какому-нибудь большегрузному транспорту забуксовать, как движение на улице сразу останавливалось. Именно так произошло, например, у станции "Печатники". Из занесенных парковочных мест с трудом выезжали даже внедорожники. А пешеходы боролись не только со снегом, но и сильнейшим ветром с порывами до 20 метров в секунду.
- На самом деле из дома выходить не хочется, но вот пришлось. Выходные же. А так, конечно, тяжело!
- Мы не можем пройти по дорожке, вынуждены идти с детьми по дороге, где ездят автомобили.
Снегопад парализовал работу аэропортов. Сотни рейсов задержали или отменили вовсе. Пассажиры на долгое время застряли в предполетной зоне.
Московские дворники работали в авральном режиме, но столько снега убрать моментально просто невозможно.
"Приходится одни и те же места проходить по пять-шесть раз. В данный момент видите, снегопад идет, работы не приостанавливаются, люди возвращаются. Очистили и идем по кругу заново зачищать", — говорит Валентина Мельникова, руководитель участка №4 ГБУ "Жилищник" района Марьино.
Коммунальные службы города все выходные работали круглосуточно. На борьбу со снегом выпустили всю технику.
"Одновременное выпадение большого количества снега не позволяет одновременно убрать все дороги. Мы их убираем по степени важности. В первую очередь, дороги первой и второй категории, которые обеспечивают транспортную доступность населенных пунктов", — объясняет Игорь Тресков, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Снег выгружают в специальные установки. Дробилка измельчает его, и далее под воздействием сточных вод он плавится.
"Работаем в усиленном режиме. За сутки принято более 900 машин, что составляет примерно 20 тысяч кубометров", — рассказывает Виктор Павлов, старший мастер снегосплавных пунктов АО "Мосводоканал".
Впрочем, многие москвичи наоборот, обрадовались снегопаду и с удовольствием катались на горках или лепили снеговиков.
-
Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Kia Sorento Prime
- Владимир Путин допускает возможность снижения цен на бензин
- Названы российские цены на гибридные родстер и купе BMW i8
-
Пилота Романа Филипова представили к званию Герой России
- Скандал в Германии: застенки гестапо превратили в люксовый ТЦ
- Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич
- Из-за сериала Лондон может перестать быть убежищем для богачей
- Не прошел фейсконтроль: Запашного не пустили в "Пряник"
- Саакашвили мешают "железные памперсы" Порошенко
-
Обвал на рынках. Сбудутся ли страшные предсказания?
- Заседание ЦБ РФ: решение на фоне турбулентности
- Экономическая свобода: топ-10 стран мира
- "Платон" и сборы попадут в Налоговый кодекс
- Государство хочет сократить расходы на медицину
-
Антироссийская ядерная доктрина: Москва учтет новый курс Вашингтона
- Путин и Назарбаев обсудили урегулирование в Сирии
- Трамп рассказал об американском позоре
- Зюганов подсказал способ выхода из кризиса
- Небензя: США относится к Ирану, как сенатор Катон к Карфагену
-
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- "Это вам за пацанов!": последние слова героя
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Москва откапывается из-под снега
- Брали кредит, а остались без жилья: суды не могут защитить от рейдеров
- Безработный из Казани превратился в "великого утешителя" и гуру
- Таможенники взяли шопоголиков под контроль
- Новое метро: когда достроят "Мичуринский проспект"
-
Россия вспоминает героев Сталинградской битвы
- Легендарный автомат стал оружием солдат будущего
- Белый дом и ЦРУ объяснили, зачем прилетал Нарышкин
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
На Большом адронном коллайдере обнаружена частица, которую ждали 50 лет
- Мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие слабоумия
- Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Суд выпустил из-под стражи гематолога Мисюрину
На МКАД за злостные нарушения задержали актера Панина
Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России
ФАС возбудила дело против "Тинькофф банка"
Серебренников смонтировал фильм о Цое под арестом
10 самых дорогих новостроек России
Навального подозревают в избиении полицейских
Последние слова летчика-героя: "Это вам за пацанов!"
10 самых спортивных регионов России
Как Windows 10 преобразится весной: 5 главных изменений
Лингвист нашла разницу между языком и диалектом
Авария Volvo и Mitsubishi на юге Москвы попала на камеры
Наследника империи Samsung освободили из тюрьмы
Замполиты возвращаются в армию
Hyundai готовит "народный" электромобиль
Программа "60 минут по горячим следам"
Снегопад века. Фотолента
"Идеальный враг" для идеального детектива
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере