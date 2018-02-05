Выходные в снежном плену: непогода парализовала весь транспорт

В связи со снегопадом и усилением мороза в Новой Москве развернуты мобильные пункты обогрева и питания для водителей. Ситуацию на трассах МЧС контролирует при помощи беспилотников, дороги патрулируют на снегоходах. За сутки спасатели оказали помощь 120 водителям, которые застряли в снежных заносах. Проблемы сейчас наблюдаются и на центральных магистралях, и во дворах.

Самый мощный за последние 100 лет снегопад повалил больше тысячи деревьев. Повреждения получили десятки машин. На дорогах образовалась настоящая снежная каша. По всему городу произошло множество ДТП. Водители попросту не справлялись с управлением в таких условиях, машины заносило и разворачивало.

Заторы и пробки возникали, даже если на дороге было мало машин. Стоило какому-нибудь большегрузному транспорту забуксовать, как движение на улице сразу останавливалось. Именно так произошло, например, у станции "Печатники". Из занесенных парковочных мест с трудом выезжали даже внедорожники. А пешеходы боролись не только со снегом, но и сильнейшим ветром с порывами до 20 метров в секунду.

- На самом деле из дома выходить не хочется, но вот пришлось. Выходные же. А так, конечно, тяжело!

- Мы не можем пройти по дорожке, вынуждены идти с детьми по дороге, где ездят автомобили.

Снегопад парализовал работу аэропортов. Сотни рейсов задержали или отменили вовсе. Пассажиры на долгое время застряли в предполетной зоне.

Московские дворники работали в авральном режиме, но столько снега убрать моментально просто невозможно.

"Приходится одни и те же места проходить по пять-шесть раз. В данный момент видите, снегопад идет, работы не приостанавливаются, люди возвращаются. Очистили и идем по кругу заново зачищать", — говорит Валентина Мельникова, руководитель участка №4 ГБУ "Жилищник" района Марьино.

Коммунальные службы города все выходные работали круглосуточно. На борьбу со снегом выпустили всю технику.

"Одновременное выпадение большого количества снега не позволяет одновременно убрать все дороги. Мы их убираем по степени важности. В первую очередь, дороги первой и второй категории, которые обеспечивают транспортную доступность населенных пунктов", — объясняет Игорь Тресков, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Снег выгружают в специальные установки. Дробилка измельчает его, и далее под воздействием сточных вод он плавится.

"Работаем в усиленном режиме. За сутки принято более 900 машин, что составляет примерно 20 тысяч кубометров", — рассказывает Виктор Павлов, старший мастер снегосплавных пунктов АО "Мосводоканал".

Впрочем, многие москвичи наоборот, обрадовались снегопаду и с удовольствием катались на горках или лепили снеговиков.