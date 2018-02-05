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5 февраля 201816:15 Ольга Турчанинова

Снегопад столетия сменится самым холодным днем зимы

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Столичные власти окажут помощь семье москвича, погибшего во время снегопада, сообщил Сергей Собянин. ЧП случилось в Головинском районе. Упавшее дерево повредило линии электропередачи, провода рухнули на капот автомобиля. 27-летний водитель в результате скончался от удара током.

В столичном регионе, между тем, продолжается ликвидация последствий сильнейшего снегопада столетия. В Москве и области выпало 125% месячной нормы осадков, повалены тысячи деревьев, повреждены более сотни машин. В Подмосковье непогода оставила без света 250 сел и деревень. Но сегодня к утру электроснабжение удалось восстановить.

На загородных трассах организованы мобильные пункты обогрева. На помощь застрявшим водителям готовы прийти спасатели — за сутки эвакуированы более 120 машин, попавших в снежные заносы. Ситуацию на дорогах контролируют при помощи беспилотников.

Со столичных улиц уже вывезены рекордные 1 миллион 200 кубометров снега. Но в первую очередь расчищают крупные магистрали. Во дворах пока очень непросто.

То ли автомобиль, то ли сугроб — примерно такую картину наблюдали сегодня московские автомобилисты, выйдя утром на улицу. Для того, чтобы сначала очистить машину, а затем и расчистить путь, им пришлось изрядно потрудиться и потратить немало времени. Многие не стали даже пытаться вызволять заблокированные машины, посчитав это бессмысленным. А другие вооружились лопатами и разными подручными средствами.

На этом испытания не закончились. На дорогах с самого утра ситуация напряженная, особенно во дворах. С трудом выезжают и проезжают не только легковые автомобили, но и внедорожники. За выходные сугробы в Москве выросли до 43 сантиметров.

На дорогах многокилометровые пробки. На поворотах заносит тяжелые троллейбусы, застревают автобусы. Фуры не могу подняться даже на небольшую горку. На МКАДе грузовики дежурят вторые сутки — вытаскивают из сугробов большегрузы.

- Вот как снег пошел, так с вечера до утра таскали. За сутки штук 30-45.

В новой Москве спасатели эвакуировали более 150 автомобилей. Зафиксировано около 2000 мелких аварий. Проблемы и с движением общественного транспорта. Вместо застрявших троллейбусов пускают автобусы. По 14 трамвайным маршрутам также пущены дополнительные автобусы. Впрочем, затруднительно уехать и на такси: заказы не принимают или заламывают цены.

При этом коммунальные службы работают беспрерывно. 15,5 тысячи единиц различной техники и около 30 тысяч дворников работают круглосуточно. Справиться с последствиями самого сильного за всю историю метеонаблюдений снегопада сразу не получается. Тем более, что периодически осадки продолжаются.

"Никакого коллапса или катастрофы не произошло, город работает в нормальном режиме, функционируют все организации и учреждения. Пассажирский транспорт работает в целом в штатном режиме", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Деревья не выдерживают навалившегося снега — за двое суток более двух тысяч поваленных стволов. Повреждено множество автомобилей. Оборваны линии электропередачи. В общей сложности в аэропортах было задержано и отменено около 100 рейсов.

Из-за непогоды власти Москвы ввели желтый уровень опасности и объявили свободное посещение школ. Родители сами решают, отправлять ли детей на учебу. Несмотря на появившуюся возможность отдохнуть, многие все равно пришли.

Синоптики предупреждают: снегопад будет идти весь день и сегодня, а вот завтра его уже не ждут.

"Циклон, обрушившийся на столичный регион, сейчас перемещается на северо-восток. По мере удаления от столицы осадки будут слабеть, а температура понижаться. Вторник-среда станут самыми холодными днями нынешней зимы, к утру воздух может остыть до минус 16-18 градусов", — сообщил Вадим Заводченков, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.

Так что у коммунальщиков, наконец, появится возможность полностью очистить дороги и улицы.

Текст: "Вести-Москва"

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