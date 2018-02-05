Тема:
Удивительный микромир бактерий и вирусов 47 минут назад
Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки"
Вид Cupriavidus metallidurans использует два особых фермента, которые "откачивают" токсичные металлы из клетки и препятствуют их накоплению.
Фото echnische Universität München.
Для большинства живых организмов высокие концентрации тяжёлых металлов (например, меди) являются опасными, а порой и смертельными. Но это не относится к необычной бактерии Cupriavidus metallidurans, которая не только "переваривает" токсичные элементы, но и оставляет после этого крошечные золотые "самородки".
Ещё несколько лет назад C. metallidurans начали подозревать в способности выделять золото из воды. Однако только сейчас немецкие и австралийские исследователи выяснили, как микроорганизмам удаётся проворачивать столь хитрый трюк (хотя речь в данном случае идёт не о воде, а о почве).
Сначала микробиологи заметили, что интересующие их бактерии освоили особую нишу: они обитают преимущественно в почвах, богатых многочисленными тяжёлыми металлами и особенно медью. Токсичные элементы C. metallidurans не пугают: те развили механизм защиты, который помогает им не только выживать, но и процветать там, где обычная жизнь увядает.
"Помимо токсичных тяжёлых металлов, условия жизни в этих почвах неплохие. Есть достаточно водорода для сохранения энергии и почти нет конкуренции. Если организм хочет выжить здесь, он должен найти способ защитить себя от этих токсичных веществ", — объясняет соавтор исследования профессор Дитрих Нис (Dietrich Nies) из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера.
Исследователи выяснили, что медь и золото попадают в микроорганизмы одним и тем же способом. Когда бактерии начинают поглощать их, происходит ряд химических процессов. Так, на внешней стороне мембраны соединения меди преобразуются из одной формы (трудно поглощаемой) в другую, более подходящую для "импорта" в организм.
И то же самое происходит с золотом. Причём его натуральная форма, которую поглощают бактерии из окружающей среды, сама по себе довольно токсична, а, смешиваясь с медью, золото становится ещё более опасным. Поэтому микроорганизмам пришлось развить ещё и эффективный механизм очистки. Когда внутри бактерий накапливается слишком много меди, она обычно "откачивается" благодаря ферменту CupA.
Всё бы ничего, однако золото подавляет действие этого фермента, рассказывает Нис. Получается, что золото вместе с невыведенной медью остаётся в организме, а такой токсичный коктейль бактериям не нужен.
Поэтому они активируют для очистки ещё один фермент – CopA. Он превращает соединения меди и золота в их изначальные трудно поглощаемые формы (неспособные проникать сквозь клеточные мембраны). Поступление металлов в клетку прекращается, а бактерия тем временем избавляется от ядовитых излишков.
Любопытно, что все эти сложные махинации имеют побочный эффект: на внешней стороне клеточных стенок образуются крупицы золота размером в несколько нанометров. Эти частицы безвредны для бактерий.
Таким образом, C. metallidurans играет ключевую роль в формировании так называемого вторичного золота, которое возникает после распада первичных, созданных природой золотых руд. Микроорганизмы превращают токсичное золото, образующееся в процессе выветривания, в безвредные частицы, тем самым создавая крошечные "самородки", заключают авторы.
Кстати, они отмечают, что сложный бактериальный механизм "переваривания" — это лишь вторая половина биогеохимического цикла получения вторичного золота. Теперь исследователи намерены изучить, что же происходит перед этим – каким образом металл извлекается из руды и трансформируется в токсичные соединения (тут тоже явно не обходится без бактерий, уверены учёные).
Как только они восстановят весь этот цикл, добывать драгметалл можно будет даже из руд, которые не очень-то им богаты. При этом не нужно будет использовать опасную амальгамацию – растворять руду в токсичной ртути.
Более подробно о золотоносных бактериях рассказывается в статье, опубликованной в специализированном научном издании Metallomics.
Добавим, что ранее была открыта ещё одна необычная голодная бактерия, которая оказывает услугу экологам, пожирая пластиковые отходы.
-
Новый "микробный реактор" для космонавтов превращает отходы в пищу10 суток назад
-
Неуловим и особо опасен: неизвестный науке вирус найден в океане10 суток назад
-
В окружающей среде обнаружен неожиданный источник метана19 суток назад
-
Бактерии удивили учёных строением и возможностями своих молекулярных "двигателей"27 суток назад
-
Бактериям подарили возможность надёжно запоминать информацию об окружающей среде1 месяц назад
-
Рыжебрюхие лемуры нашли способ поддерживать здоровье при помощи объятий1 месяц назад
-
Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Kia Sorento Prime
- Владимир Путин допускает возможность снижения цен на бензин
- Названы российские цены на гибридные родстер и купе BMW i8
-
Пилота Романа Филипова представили к званию Герой России
- Скандал в Германии: застенки гестапо превратили в люксовый ТЦ
- Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич
- Из-за сериала Лондон может перестать быть убежищем для богачей
- Не прошел фейсконтроль: Запашного не пустили в "Пряник"
- Саакашвили мешают "железные памперсы" Порошенко
-
Обвал на рынках. Сбудутся ли страшные предсказания?
- Заседание ЦБ РФ: решение на фоне турбулентности
- Экономическая свобода: топ-10 стран мира
- "Платон" и сборы попадут в Налоговый кодекс
- Государство хочет сократить расходы на медицину
-
Антироссийская ядерная доктрина: Москва учтет новый курс Вашингтона
- Путин и Назарбаев обсудили урегулирование в Сирии
- Трамп рассказал об американском позоре
- Зюганов подсказал способ выхода из кризиса
- Небензя: США относится к Ирану, как сенатор Катон к Карфагену
-
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- "Это вам за пацанов!": последние слова героя
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Москва откапывается из-под снега
- Брали кредит, а остались без жилья: суды не могут защитить от рейдеров
- Безработный из Казани превратился в "великого утешителя" и гуру
- Таможенники взяли шопоголиков под контроль
- Новое метро: когда достроят "Мичуринский проспект"
-
Россия вспоминает героев Сталинградской битвы
- Легендарный автомат стал оружием солдат будущего
- Белый дом и ЦРУ объяснили, зачем прилетал Нарышкин
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
На Большом адронном коллайдере обнаружена частица, которую ждали 50 лет
- Мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие слабоумия
- Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Суд выпустил из-под стражи гематолога Мисюрину
На МКАД за злостные нарушения задержали актера Панина
Бывшая учительница Путина завещала свою квартиру России
ФАС возбудила дело против "Тинькофф банка"
Серебренников смонтировал фильм о Цое под арестом
10 самых дорогих новостроек России
Навального подозревают в избиении полицейских
Последние слова летчика-героя: "Это вам за пацанов!"
10 самых спортивных регионов России
Лингвист нашла разницу между языком и диалектом
Авария Volvo и Mitsubishi на юге Москвы попала на камеры
Наследника империи Samsung освободили из тюрьмы
Замполиты возвращаются в армию
Hyundai готовит "народный" электромобиль
Программа "60 минут по горячим следам"
Снегопад века. Фотолента
"Идеальный враг" для идеального детектива
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере