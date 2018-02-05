"Что ты провоцируешь?!": недовольный посетитель выстрелил в охранника московского ресторана

Задержанный после стрельбы в ресторане "Круазье" в центре Москвы мужчина отказался признавать свою вину, переложив ответственность на охранника заведения, который оказался в больнице, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. "Вести" публикуют запись допроса дерзкого подозреваемого.

"Мужик, убери ты свою камеру! Что ты меня провоцируешь?!" — гневался скрывавший лицо мужчина.

Около 13:30 в минувшее воскресенье, 4 февраля, он заглянул в заведение на Малой Сухаревской улице, где по неизвестной причине повздорил с еще одним клиентом. По одним данным, охранник разнял посетителей, но неудовлетворенный таким исходом дела мужчина выбежал на улицу, вытащил из салона черной Maserati травматический пистолет и открыл огонь по своему обидчику, но в итоге попал в сотрудника ресторана. Иную версию приводят стражи порядка.

"На улице граждане сели в автомобиль Maserati черного цвета, один из них сел на переднее пассажирское сидение и произвел выстрелы из неустановленного оружия в область грудной клетки и боковой поверхности живота справа охраннику, причинив ему ранение", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Затем стрелок покинул салон, оставив там пистолет, а находившийся за рулем мужчина скрылся. Выйти на его след пока не удалось.

На вопросы следователей задержанный отвечать отказался, заявив, что пистолета у него никогда не было, а виноват в произошедшем сам охранник. Вел он себя вызывающе, то и дело оскорбляя стражей порядка. Мужчине инкриминируют хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Пострадавшей был доставлен в больницу ранением в области грудной клетки и боковой поверхности живота. Его жизнь находится вне опасности.