Взрыв в "Бутово-Парке": госпитализированы четыре человека

Полиция Подмосковья сообщила, что в результате взрыва газового баллона в доме ЖК "Бутово-Парк" пострадали четыре человека.

Об этом ТАСС проинформировали в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

Полицейские заявили о том, что взрыв бытового газа произошел во время проведения строительных работ в жилой квартире на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.

В свою очередь, в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России отметили, что эвакуация жильцов из дома не проводилась. Все люди покинули свои квартиры самостоятельно, выйдя на улицу.

"В квартиры их не пускают, так как идет обследование дома", — отметили в ЦРЦ.

В результате взрыва в квартире произошло возгорание, которое в настоящее время ликвидировано. Из-за ЧП повреждена часть фасадной стены квартиры, выбиты стекла, однако несущие конструкции здания повреждений не получили.