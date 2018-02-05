Адвокаты 15 россиян продолжают добиваться их допуска на Олимпиаду

Адвокаты 13 российских спортсменов и двух тренеров будут и дальше добиваться их допуска на Олимпийские игры в Пхенчхан. Ранее все они были оправданы Спортивным арбитражным судом, но Международный олимпийский комитет все равно принял решение не выдавать им приглашения на Игры.

"Мы неудовлетворенны этим решением, которое полностью игнорирует решение CAS. Нам непонятны и неясны причины, по которым спортсмены не были допущены к Играм, — сказала адвокат Анна Козьменко, которую цитирует ТАСС. — В настоящий момент мы предпринимаем все правовые шаги, чтобы добиться приглашения спортсменов на Олимпиаду. Мы будем продолжать добиваться, чтобы спортсмены получили допуск. Мы будем стараться решить вопрос в оставшиеся дни, в ускоренном режиме ".